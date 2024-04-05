Михаил Лаврентьев - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Лаврентьев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 2006 (17 лет)
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Лаврентьев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 4 тур