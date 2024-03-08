Марк Переверзев - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Марк
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Переверзев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 мая 2006 (17 лет)
|Имя
|Марк
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Переверзев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 мая 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново
|2:2
|Родина-М
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия
|0:2
|Чертаново
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|87'
|08.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)