Илья Балясников - статистика
#67 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Балясников
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 2006 (17 лет)
|Имя
|Илья
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Балясников
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Краснодар (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|65'
|08.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)