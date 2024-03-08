Игнат Бацаев - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бацаев
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волжский
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|166
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бацаев
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волжский
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|166
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.04.2024
|1' - 46'
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|70' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|14.03.2024
|1' -63'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|08.03.2024
|33' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)