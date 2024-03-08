Иван Шкарапутов - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шкарапутов
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шкарапутов
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|14.03.2024
|1' -46'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|08.03.2024
|1' -64'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)