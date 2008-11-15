Темитопе Обадейи - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Темитопе
|Фамилия
|Обадейи
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Имя
|Темитопе
|Фамилия
|Обадейи
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2009
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|17.01.2009
|65' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|10.01.2009
|78' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|28.12.2008
|87' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|26.12.2008
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|20.12.2008
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Портсмут (Портсмут)
|06.12.2008
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Челси (Лондон)
|22.11.2008
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:3
|Болтон (Болтон)
|15.11.2008
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)