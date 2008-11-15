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    Темитопе Обадейи - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Темитопе
    Фамилия Обадейи
    Команда Килмарнок
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 октября 1989 (33 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2009 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:2 Тоттенхэм (Лондон)
    17.01.2009 65' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    10.01.2009 78' -90' Арсенал (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    28.12.2008 87' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    26.12.2008 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Болтон (Болтон)
    20.12.2008 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Портсмут (Портсмут)
    06.12.2008 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:2 Челси (Лондон)
    22.11.2008 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:3 Болтон (Болтон)
    15.11.2008 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
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