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Болтон - Тоттенхэм
Болтон - Тоттенхэм: обзор матча 31 января 2009
Болтон
31.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
31'
С. Пюйгренье
64'
К. Дэйвис
87'
К. Дэйвис
72'
Д. Бент
74'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Тоттенхэм
ГОЛ! 3:2!
К. Дэйвис
Пас отдал
М. Тэйлор
ГОЛ! 2:2!
Д. Бент
ГОЛ! 2:1!
Д. Бент
Пас отдал
П. Шимбонда
Замена
П. Шимбонда
️️️️
В. Чорлука
ГОЛ! 2:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
С. Пюйгренье
Замена
Э. Смолярек
️️️️
А. Макукула
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
Д. Бент
️️️️
Л. Модрич
Замена
Д. Дженас
️️️️
Д. Зокора
ГОЛ! 1:0!
С. Пюйгренье
Пас отдал
М. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Марк Дэйвис
АП
24
Кевин Дэйвис
(К)
ПП
19
Ариза Макукула
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
Тоттенхэм
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
2
Самуэль
24
Кэхилл
28
Пюйгренье
31
Стейнссон
31
Тэйлор
16
Гарднер
21
Муамба
24
Дэйвис
16
Дэйвис
19
Макукула
4-5-1
23
Кудичини
14
Чорлука
39
Вудгейт
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
21
Бентли
10
Модрич
8
Паласиос
16
Зокора
12
Леннон
10
Павлюченко
19
Макукула
11
Смолярек
11
Смолярек
19
Макукула
14
Чорлука
39
Шимбонда
39
Шимбонда
14
Чорлука
16
Зокора
16
Дженас
16
Дженас
16
Зокора
10
Модрич
10
Бент
10
Бент
10
Модрич
Остались в запасе
Болтон
Тоттенхэм
0
Мустафа Рига
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
0
Мустафа Рига
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
Остались в запасе
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Болтон - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (в записи)
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