Джордж Муссинга - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Муссинга
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1995 (28 лет)
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Муссинга
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1995 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|0:2
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|26.04.2024
|1' - 90'
|Динамо-Брест
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Славия-Мозырь
|1:1
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|45'
|14.04.2024
|90' - 90'
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|84' - 90'
|Шахтер
|0:4
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Дзержинск)
|0:2
|Динамо-Брест (Брест)
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|20.04.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Динамо-Брест (Брест)
|45'
|14.04.2024
|90' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|06.04.2024
|84' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:4
|Динамо-Брест (Брест)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|4:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Динамо-Брест (Брест)