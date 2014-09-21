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    Андрей Полтавцев - статистика

    #36 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Полтавцев
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 декабря 1991 (31 год)
    Рост 191
    Вес 79
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 2 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.2015 Был в запасе Динамо (Киев) 2:2 Заря (Луганск)
    05.04.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:2 Заря (Луганск)
    15.03.2015 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Черноморец (Одесса)
    07.03.2015 19' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:1 Заря (Луганск)
    28.02.2015 1' -90' Заря (Луганск) 5:1 Олимпик (Донецк)
    06.12.2014 Был в запасе Заря (Луганск) 2:1 Днепр (Днепр)
    23.11.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Заря (Луганск)
    21.09.2014 Был в запасе Шахтер (Донецк) 0:1 Заря (Луганск)
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