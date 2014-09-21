Андрей Полтавцев - статистика
#36 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Полтавцев
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|79
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Полтавцев
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:2
|Заря (Луганск)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:2
|Заря (Луганск)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|07.03.2015
|19' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|28.02.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|5:1
|Олимпик (Донецк)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Заря (Луганск)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|0:1
|Заря (Луганск)