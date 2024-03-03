Ибрагим Умаров - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ибрагим
|Отчество
|Омарович
|Фамилия
|Умаров
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ибрагим
|Отчество
|Омарович
|Фамилия
|Умаров
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 89'
|Велес
|1:0
|Чайка
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
|85'
|24.04.2024
|1' - 67'
|Ротор
|2:3
|Велес
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
|90'
|20.04.2024
|Был в запасе
|Велес
|0:2
|Металлург Л
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Челябинск
|0:0
|Велес
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Велес
|1:0
|Муром
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -89'
|Велес (Москва)
|1:0
|Чайка (Песчанокопское)
|85'
|24.04.2024
|1' -67'
|Ротор (Волгоград)
|2:3
|Велес (Москва)
|90'
|20.04.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:2
|Металлург Л (Липецк)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|0:0
|Велес (Москва)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Муром (Муром)
|03.04.2024
|1' -46'
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Велес (Москва)
|30.03.2024
|74' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Велес (Москва)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Велес (Москва)
|10.03.2024
|87' -90'
|Велес (Москва)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Велес (Москва)