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    Олег Леонидов - статистика

    #83 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Викторович
    Фамилия Леонидов
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Родной город Оренбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 марта 2006 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург (мол) 10 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2024 1' -74' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Чертаново (мол) (Москва)
    50'
    21.06.2024 1' -90' Факел (мол) (Воронеж) 1:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    17.05.2024 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.05.2024 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:5 ЦСКА (мол) (Москва)
    03.05.2024 86' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    26.04.2024 90' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    19.04.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:4 Ахмат (мол) (Грозный)
    12.04.2024 1' -90' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    35'
    05.04.2024 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    29.03.2024 72' -90' Чертаново (мол) (Москва) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.03.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:2 Факел (мол) (Воронеж)
    08.03.2024 75' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    76'
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