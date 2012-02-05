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Мостафа Эль-Кабир
Статистика
Мостафа Эль-Кабир - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1988 (38)
#10 | Нападающий
178 см
Нидерланды
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
5
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Новара
0 : 0
05.02.2012
Кальяри
1' - 56'
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
4 : 2
01.02.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 0
29.01.2012
Кальяри
59' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кальяри
0 : 0
22.01.2012
Фиорентина
Был в запасе
80'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 1
15.01.2012
Кальяри
74' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кальяри
3 : 0
08.01.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 1
17.09.2011
Новара
83' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
1 : 2
11.09.2011
Кальяри
85' - 90'
90'
88'
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