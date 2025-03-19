Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Недоморацков - трансферы

Завершил карьеру
12 ноября 2006 (19)
#18 | Полузащитник
173 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
19.03.25 / 01.09.25
Акрон - Академия им. Коноплева
Акрон-2
?
01.01.24 / 19.03.25
Балтика-2
Акрон - Академия им. Коноплева
?
Главные новости
Раскрыта месячная зарплата Соболева в «Зените»
08:05
3
ФотоЗвезда Голливуда, выучившая русский язык, назвала любимого футболиста
07:30
5
Журавель предположил, кому был адресован провокационный жест Соболева
07:15
3
Сперцян резко высказался об отстранении России
06:47
3
Раскрыты имена двух игроков «Балтики», которых Талалаев отправил в дубль после «Зенита»
06:40
1
ВидеоРазговор Семака и Соболева после матча с «Балтикой» сняли на видео
06:05
3
ФотоБубнов поставил пятерку с тремя плюсами игроку «Зенита» за матч с «Балтикой»
05:41
2
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» хочет уйти, провокация Соболева, игрок «Реала» порвал кресты, в клубе РПЛ не платят зарплату и другие новости
02:00
Талалаев разнес зимнего новичка «Балтики»: «Профессионалы не должны находиться в таком состоянии»
01:39
Семак ответил, выйдет ли Соболев в старте «Зенита» после победного гола в ворота «Балтики»
01:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 