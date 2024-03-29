Максим Недоморацков - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Недоморацков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 2006 (17 лет)
|Имя
|Максим
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Недоморацков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|46' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|12
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|46' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.07.2024
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|12.07.2024
|1' -52'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|1' -57'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|21.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|17.05.2024
|72' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|10.05.2024
|68' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -89'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|48'
|05.04.2024
|63' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|1' -46'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -41'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|1' -60'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)