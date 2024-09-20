Протокол Динамо (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева
Составы команд
68
Тихомиров
18
Авраменко
18
Недоморацков
58
Санталов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева
Статистика матча Динамо (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева
Матчи команд
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
20.11.2026
Россия. МФЛ, 29 тур
06.11.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
30.10.2026
Россия. МФЛ, 27 тур
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
16.10.2026