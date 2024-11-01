Протокол Акрон - Академия им. Коноплева - Динамо (мол)
Составы команд
Остались в запасе
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
31
Александр Дементьев
ПЗ
18
Максим Недоморацков
ЦП
Остались в запасе
31
Александр Дементьев
ПЗ
18
Максим Недоморацков
ЦП
Статистика матча Акрон - Академия им. Коноплева - Динамо (мол)
Матчи команд
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
20.11.2026
Россия. МФЛ, 29 тур
06.11.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
30.10.2026
Россия. МФЛ, 27 тур
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
16.10.2026