Илья Ежов - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Илья
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ежов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Илья
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ежов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.08.2024
|Был в запасе
|Рубин
|2:3
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 3 тур
|26.07.2024
|1' - 90'
|Строгино (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|12
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|19.07.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|12.07.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|05.07.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|21.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|17.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|10.05.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)