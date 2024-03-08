Михаил Гуляев - статистика
#53 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Гуляев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Гуляев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|63' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -78'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|15.03.2024
|77' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|1' -74'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|69' 9'