Максим Серов - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Серов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Максим
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Серов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|46' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2024
|59' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|03.05.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|31'
|26.04.2024
|1' -74'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|71' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|71' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|1' -74'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|62'
|29.03.2024
|70' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)