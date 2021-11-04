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Иван Обрадович
Статистика
Иван Обрадович - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1988 (38), Обреновац
#37 | Защитник
181 см | 74 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Примера 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партизан
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
04.11.2021
Партизан
87' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Партизан
0 : 1
21.10.2021
Гент
1' - 64'
Лига конференций, 2 тур
Партизан
2 : 0
30.09.2021
Флора
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Анортосис
0 : 2
16.09.2021
Партизан
1' - 90'
56'
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
2 : 0
26.08.2021
Санта-Клара
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Санта-Клара
2 : 1
19.08.2021
Партизан
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Партизан
2 : 2
12.08.2021
Сочи
110' - 120'
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