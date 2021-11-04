Статистика по турнирам

Лига конференций 2021/2022 Бельгия. Плей-офф 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Испания. Примера 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Примера 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009