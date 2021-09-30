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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Флора
Партизан - Флора: обзор матча 30 сентября 2021
Партизан
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Флора
20'
Л. Маркович
42'
Л. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Флора
Замена
Н. Терзич
️️️️
Рикарду
89'
Замена
А. Шчекич
️️️️
Н. Йович
82'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Л. Маркович
82'
Желтая карточка
Д. Пантич
76'
69'
Замена
М. Миллер
️️️️
Р. Аллику
Замена
Д. Пантич
️️️️
Б. Натхо
62'
Замена
Н. Йович
️️️️
К. Мениг
62'
46'
Замена
К. Калласте
️️️️
М. Лиландер
ГОЛ! 2:0!
Л. Маркович
42'
ГОЛ! 1:0!
Л. Маркович
Пас отдал
Рикарду
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
7
Филип Холендер
ЛАЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
10
Мартин Миллер
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
4-1-2-3
1
Попович
5
Вуячич
73
Милетич
37
Обрадович
17
Живкович
14
Зделар
18
Йойич
10
Натхо
10
Рикарду
11
Мениг
8
Маркович
3-3-4
38
Игонен
2
Лиландер
2
Кууск
4
Лукка
14
Васильев
8
Соометс
20
Поом
43
Сеппик
20
Зенев
9
Аллику
8
Оямаа
8
Маркович
7
Холендер
7
Холендер
8
Маркович
Йович
19
Шчекич
19
Шчекич
Йович
10
Натхо
5
Пантич
5
Пантич
10
Натхо
11
Мениг
80
Йович
80
Йович
11
Мениг
10
Рикарду
24
Терзич
24
Терзич
10
Рикарду
2
Лиландер
25
Калласте
25
Калласте
2
Лиландер
9
Аллику
10
Миллер
10
Миллер
9
Аллику
Остались в запасе
Партизан
Флора
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
Главный тренер
Александр Станоевич
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Партизан - Флора
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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