Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
КАМАЗ
Виталий Семенов
Трансферы
€ 100 тыс
Виталий Семенов - трансферы
КАМАЗ
29 апреля 2005 (20)
#79 | Полузащитник
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
06.09.25 / -
Чертаново
КАМАЗ
Свободный агент
16.08.24 / 06.09.25
Чертаново (мол)
Чертаново
?
01.07.23 / 16.08.24
Чертаново (мол)
Чертаново (мол)
?
Главные новости
Карпин назвал российского футболиста, способного войти в топ-30 номинантов на «Золотой мяч»
14:28
Карпин – о дебютном вызове Умярова в сборную России: «Не выдержал давления»
13:59
Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича
13:47
1
Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ
13:33
2
Матч «Зенита» с клубом Примеры сорвался: известна причина
13:15
2
Глушаков оценил назначение пенальти в ворота «Спартака»
12:45
1
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
12:26
Прогноз Непомнящего на будущее Захаряна
11:35
3
Фото
Раскрыт исполнитель гимна России перед матчем с Боливией
11:15
3
6 претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
11:06
7
Все новости
