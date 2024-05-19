Виталий Семенов - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Семенов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 2005 (19 лет)
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Семенов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 71'
|Чертаново (мол)
|1:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|12
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|10'
|01.07.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|25.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|4:1
|Енисей-М (Красноярск)
|19.06.2024
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|67'
|13.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|07.06.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|1:3
|Чертаново (Москва)
|01.06.2024
|1' -70'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:4
|Чертаново (Москва)
|26.05.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -83'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|12.05.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Иркутск (Иркутск)
|05.05.2024
|46' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|4:0
|Чертаново (Москва)
|13.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)