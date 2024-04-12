Сергей Чернов - статистика
#85 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чернов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чернов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 64'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -64'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:8
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.07.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:3
|Чертаново (мол) (Москва)
|12.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.07.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|28.06.2024
|1' -78'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.06.2024
|65' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|26.04.2024
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.03.2024
|68' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Факел (мол) (Воронеж)