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    Младен Божович - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Младен
    Фамилия Божович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 августа 1984 (38 лет)
    Рост 197
    Вес 95
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 5 -7 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2017 Был в запасе Польша 4:2 Черногория
    05.10.2017 Был в запасе Черногория 0:1 Дания
    04.09.2017 Был в запасе Черногория 1:0 Румыния
    01.09.2017 Был в запасе Казахстан 0:3 Черногория
    26.03.2017 1' -90' Черногория 1:2 Польша
    11.11.2016 1' -90' Армения 3:2 Черногория
    11.10.2016 1' -90' Дания 0:1 Черногория
    08.10.2016 1' -90' Черногория 5:0 Казахстан
    04.09.2016 1' -90' Румыния 1:1 Черногория
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