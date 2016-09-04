|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|5
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2017
|Был в запасе
|Польша
|4:2
|Черногория
|05.10.2017
|Был в запасе
|Черногория
|0:1
|Дания
|04.09.2017
|Был в запасе
|Черногория
|1:0
|Румыния
|01.09.2017
|Был в запасе
|Казахстан
|0:3
|Черногория
|26.03.2017
|1' -90'
|Черногория
|1:2
|Польша
|11.11.2016
|1' -90'
|Армения
|3:2
|Черногория
|11.10.2016
|1' -90'
|Дания
|0:1
|Черногория
|08.10.2016
|1' -90'
|Черногория
|5:0
|Казахстан
|04.09.2016
|1' -90'
|Румыния
|1:1
|Черногория