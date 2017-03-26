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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Польша
Черногория - Польша: обзор матча 26 марта 2017
Черногория
26.03.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
1 : 2
Завершен
Польша
63'
С. Мугоша
40'
Р. Левандовски
82'
Л. Пищек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Польша
90'
+6
Замена
С. Пешко
️️️️
К. Гросицки
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Марушич
90'
+2
90'
+2
Замена
Т. Сионек
️️️️
К. Мачиньски
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Шчекич
86'
82'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пищек
Пас отдал
П. Зелински
Замена
М. Иванич
️️️️
Д. Кояшевич
81'
78'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
К. Линетти
69'
Желтая карточка
К. Глик
ГОЛ! 1:1!
С. Мугоша
Пас отдал
Д. Кояшевич
63'
Желтая карточка
А. Шофранац
48'
Желтая карточка
М. Вешович
42'
Желтая карточка
С. Мугоша
40'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Желтая карточка
С. Савич
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
0
Никола Вукчевич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
7
Марко Вешович
ПП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
10
Петр Зелински
АП
5
Кшиштоф Мачиньски
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
2
Душан Лагатор
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
20
Мирко Иванич
АП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Филип Райчевич
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Мацей Садлок
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-3-3
12
Божович
20
Шофранац
15
Савич
22
Стойкович
23
Марушич
0
Вукчевич
19
Шчекич
7
Вешович
9
Мугоша
11
Бечирай
7
Кояшевич
3-5-1-1
22
Фабиански
20
Пищек
15
Глик
3
Енджейчик
16
Блащиковски
5
Мачиньски
8
Линетти
2
Пождан
11
Гросицки
10
Зелински
9
Левандовски
7
Кояшевич
20
Иванич
20
Иванич
7
Кояшевич
19
Шчекич
0
Джорджевич
0
Джорджевич
19
Шчекич
23
Марушич
9
Вучинич
9
Вучинич
23
Марушич
5
Мачиньски
4
Сионек
4
Сионек
5
Мачиньски
11
Гросицки
17
Пешко
17
Пешко
11
Гросицки
8
Линетти
14
Теодорчик
14
Теодорчик
8
Линетти
Остались в запасе
Черногория
Польша
16
Владимир Йовович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Душан Лагатор
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
21
Филип Райчевич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
14
Мацей Садлок
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
16
Владимир Йовович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Душан Лагатор
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
21
Филип Райчевич
ЦФ
Остались в запасе
14
Мацей Садлок
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Черногория - Польша
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
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