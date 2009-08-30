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    Эспозито Хуанхо - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эспозито
    Фамилия Хуанхо
    Команда Саламанка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 октября 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2009 88' -90' Расинг (Сантандер) 1:4 Хетафе (Хетафе)
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