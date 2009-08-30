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Эспозито Хуанхо - статистика

Завершил карьеру
20 октября 1985 (40)
#9 | Нападающий
183 см | 78 кг
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 4
30.08.2009
Хетафе
88' - 90'
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