Эспозито Хуанхо - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Эспозито
|Фамилия
|Хуанхо
|Команда
|Саламанка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Эспозито
|Фамилия
|Хуанхо
|Команда
|Саламанка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2009
|88' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:4
|Хетафе (Хетафе)