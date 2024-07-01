Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Максим Воронов - трансферы

ЦСКА
18 октября 2007 (18)
#97 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.24 / 30.06.27
Урал-2
Урал
?
Главные новости
Карседо на днях примет «Спартак», Жерсон согласовал контракт с «Крузейро», дата нового сезона РПЛ и другие новости
00:01
Клуб РПЛ предложил 5,5 миллиона за Тикнизяна, но Станкович не отпускает игрока
Вчера, 23:51
ФИФА предрекли крах
Вчера, 23:11
2
Известны даты медосмотров Дивеева и Гонду перед обменом
Вчера, 22:36
2
Зенитовец Жерсон согласовал контракт с новым клубом
Вчера, 22:11
3
Овчинников выявил беду российского футбола
Вчера, 21:30
2
Реакция «Пафоса» на новость о назначении Карседо в «Спартак»
Вчера, 21:19
2
Стало известно, кого игроки «Челси» ждут во главе команды
Вчера, 20:39
2
Эксперт по кипрскому футболу оценил нового тренера «Спартака»
Вчера, 20:17
1
Юран отреагировал на назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 19:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 