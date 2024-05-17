Максим Воронов - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Воронов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 2007 (16 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Воронов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 2007 (16 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Урал
|2:0
|Чайка
|Россия. Первая лига, 6 тур
|12.08.2024
|1' - 90'
|Уфа
|0:2
|Урал
|Россия. Первая лига, 5 тур
|33'
|03.08.2024
|1' - 90'
|Урал
|0:0
|Сокол
|Россия. Первая лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|81' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)