Главная
Россия. РПЛ
Команды
Спартак
Герман Парфенов
Трансферы
Герман Парфенов - трансферы
Спартак
25 апреля 2006 (19)
#33 | Нападающий
182 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.01.26 / -
Спартак-2
Без клуба
Свободный агент
20.01.25 / 13.01.26
СКА-Хабаровск-2
Спартак-2
20 тыс €
