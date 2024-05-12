Даниил Николаев - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Николаев
|Команда
|Леон Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Николаев
|Команда
|Леон Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леон Сатурн
|12
|0
|4
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|26'
|01.07.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:5
|Леон Сатурн (Раменское)
|25.06.2024
|46' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|84'
|14.06.2024
|1' -79'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3'
|10.06.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|0:4
|Леон Сатурн (Раменское)
|07.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|01.06.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|0:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|25.05.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|6'
|19.05.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|12.05.2024
|1' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|0:0
|Леон Сатурн (Раменское)
|05.05.2024
|1' -85'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:0
|Динамо-2 (Москва)
|28.04.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|2:3
|Леон Сатурн (Раменское)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)