Григорий Миносян - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Миносян
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майкоп
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Миносян
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майкоп
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|9
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|02.06.2024
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Волга (Ульяновск)
|29.05.2024
|1' -76'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Авангард (Курск)
|25.05.2024
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|4:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|48' 52'
|19.05.2024
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|15.05.2024
|46' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Калуга (Калуга)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:1
|Спартак К (Кострома)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:0
|Волга (Ульяновск)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|4:0
|Иртыш (Омск)
|24.04.2024
|77' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|13.04.2024
|1' -72'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|69'
|07.04.2024
|46' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:2
|Динамо Бр (Брянск)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|3:3
|Волга (Ульяновск)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|0:2
|Волга (Ульяновск)
|09.03.2024
|78' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Волга (Ульяновск)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Волга (Ульяновск)