Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франц Бургмайер - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Франц
    Фамилия Бургмайер
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Родной город Вадуц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2017 1' -90' Лихтенштейн 0:1 Израиль
    72'
    05.09.2017 1' -90' Лихтенштейн 0:8 Испания
    02.09.2017 1' -79' Албания 2:0 Лихтенштейн
    11.06.2017 1' -90' Италия 5:0 Лихтенштейн
    24.03.2017 1' -90' Лихтенштейн 0:3 Северная Македония
    12.11.2016 1' -90' Лихтенштейн 0:4 Италия
    09.10.2016 1' -81' Израиль 2:1 Лихтенштейн
    06.10.2016 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Албания
    81'
    05.09.2016 1' -90' Испания 8:0 Лихтенштейн
    • Читайте нас: 
    11