Франц Бургмайер - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Франц
|Фамилия
|Бургмайер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Франц
|Фамилия
|Бургмайер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2017
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:1
|Израиль
|72'
|05.09.2017
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:8
|Испания
|02.09.2017
|1' -79'
|Албания
|2:0
|Лихтенштейн
|11.06.2017
|1' -90'
|Италия
|5:0
|Лихтенштейн
|24.03.2017
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:3
|Северная Македония
|12.11.2016
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:4
|Италия
|09.10.2016
|1' -81'
|Израиль
|2:1
|Лихтенштейн
|06.10.2016
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Албания
|81'
|05.09.2016
|1' -90'
|Испания
|8:0
|Лихтенштейн