Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Илья Воротников - статистика

Динамо СПб
1 февраля 1986 (40), Алма-Ата
#17 | Защитник
186 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
69' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо СПб
2 : 0
09.09.2026
Сочи
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
77' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо СПб
1 : 1
27.08.2026
Динамо Вг
77' - 90'
83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСК
8
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
ПСК
3 : 1
23.05.2026
Рубин Я
65' - 90'
90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 2
16.05.2026
ПСК
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Кызылташ
3 : 1
10.05.2026
ПСК
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Чайка-М
0 : 3
25.04.2026
ПСК
71' - 90'
3'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо-2 Мх
0 : 1
12.04.2026
ПСК
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
ПСК
3 : 1
04.04.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Главные новости
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
2
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
11
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+