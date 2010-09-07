Саша Юнисоглу - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Юнисоглу
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Николаев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Юнисоглу
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Николаев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.10.2011
|1' -27'
|Азербайджан
|1:4
|Австрия
|27'
|06.09.2011
|13' -90'
|Азербайджан
|3:2
|Казахстан
|02.09.2011
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:1
|Бельгия
|07.06.2011
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:3
|Германия
|12.10.2010
|1' -90'
|Азербайджан
|1:0
|Турция
|08.10.2010
|1' -90'
|Австрия
|3:0
|Азербайджан
|36'
|07.09.2010
|1' -54'
|Германия
|6:1
|Азербайджан