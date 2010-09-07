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    Саша Юнисоглу - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Саша
    Фамилия Юнисоглу
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Родной город Николаев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 5 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2011 1' -27' Азербайджан 1:4 Австрия
    27'
    06.09.2011 13' -90' Азербайджан 3:2 Казахстан
    02.09.2011 Был в запасе Азербайджан 1:1 Бельгия
    07.06.2011 Был в запасе Азербайджан 1:3 Германия
    12.10.2010 1' -90' Азербайджан 1:0 Турция
    08.10.2010 1' -90' Австрия 3:0 Азербайджан
    36'
    07.09.2010 1' -54' Германия 6:1 Азербайджан
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