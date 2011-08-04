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Лига Европы 2026/2027
Вестерло - Янг Бойз
Вестерло - Янг Бойз: обзор матча 04 августа 2011
Вестерло
04.08.2011, четверг, 22:00
Лига Европы
0 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Янг Бойз
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Статистика матча Вестерло - Янг Бойз
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Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 11 тур
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1 : 5
07.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
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Янг Бойз
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21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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