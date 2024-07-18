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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Жальгирис - ВПС
Жальгирис - ВПС: обзор матча 18 июля 2024
Жальгирис
18.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ВПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - ВПС
90'
+2
Желтая карточка
Е. Башкиров
Замена
А. Ходжич
️️️️
Г. Матулевичюс
90'
Замена
Н. Петкович
️️️️
Л. Антал
86'
83'
Желтая карточка
P. Justiniano
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
26
Йоанн Захари
ЦЗ
45
Жори Муташи
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
8
Ливиу Антал
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
ВПС
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Jorg Schreuders
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Жальгирис
1
Душан Маркович
ВР
7
Неманья Михайлович
ЦП
44
Никола Петкович
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
3-5-2
26
Захари
45
Муташи
95
Бопесу
17
Матулевичюс
22
Вербицкас
41
10
Голубицкас
77
Кендыш
2
8
Антал
1-1-1-3
29
44
Башкиров
9
39
4
19
8
Антал
44
Петкович
44
Петкович
8
Антал
17
Матулевичюс
15
Ходжич
15
Ходжич
17
Матулевичюс
Остались в запасе
Жальгирис
ВПС
1
Душан Маркович
ВР
7
Неманья Михайлович
ЦП
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
7
Неманья Михайлович
ЦП
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча Жальгирис - ВПС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Бахаттин Шимшек
Стадион:
LFF Stadium, Vilnius
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