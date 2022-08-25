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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Виборг - Вест Хэм
Виборг - Вест Хэм: обзор матча 25 августа 2022
Виборг
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Вест Хэм
22'
Д. Скамакка
51'
С. Бенрахма
63'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Виборг - Вест Хэм
87'
Желтая карточка
М. Антонио
81'
Замена
К. Зума
️️️️
А. Крессуэлл
Замена
С. Бергер
️️️️
И. Саид
77'
68'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
68'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Т. Соучек
68'
Замена
К. Ковентри
️️️️
С. Бенрахма
63'
ГОЛ! 0:3!
Т. Соучек
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
60'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Я. Бонде
60'
58'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
Желтая карточка
И. Саид
58'
51'
ГОЛ! 0:2!
С. Бенрахма
Пас отдал
М. Корне
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Т. Соучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лунд
3
Серенсен
5
Бюрги
5
Залетел
3
Гаеи
13
Греннинг
21
Лонвейк
8
Леманс
6
Бонде
19
Саид
31
Грот
4-1-3-2
23
Ареоля
2
Джонсон
6
Керер
21
Огбонна
3
Крессуэлл
28
Соучек
10
Бенрахма
22
Ланзини
70
Корне
9
Скамакка
8
Форнальс
6
Бонде
8
Замбурек
8
Замбурек
6
Бонде
19
Саид
14
Бергер
14
Бергер
19
Саид
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
3
Крессуэлл
4
Зума
4
Зума
3
Крессуэлл
10
Бенрахма
6
Ковентри
6
Ковентри
10
Бенрахма
28
Соучек
4
Даунс
4
Даунс
28
Соучек
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
Остались в запасе
Виборг
Вест Хэм
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Пьер Эква
ОП
11
Камарай Свайер
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Пьер Эква
ОП
11
Камарай Свайер
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Виборг - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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