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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вест Хэм - Виборг
Вест Хэм - Виборг: обзор матча 18 августа 2022
Вест Хэм
18.08.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Виборг
23'
Д. Скамакка
64'
Д. Боуэн
78'
М. Антонио
69'
Я. Бонде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Виборг
87'
Замена
Й. Торсен
️️️️
Я. Бонде
87'
Замена
С. Бергер
️️️️
Я. Замбурек
Замена
Ф. Даунс
️️️️
К. Ковентри
84'
ГОЛ! 3:1!
М. Антонио
Пас отдал
С. Бенрахма
78'
69'
ГОЛ! 2:1!
Я. Бонде
Пас отдал
К. Серенсен
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Огбонна
67'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
66'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
66'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
64'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Скамакка
Пас отдал
М. Корне
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Ян Замбурек
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Пьер Эква
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
20
Дэн Честерс
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
4-2-3-1
23
Ареоля
33
Эшби
34
Цоуфал
21
Огбонна
2
Джонсон
6
Ковентри
28
Соучек
70
Корне
22
Ланзини
20
Боуэн
9
Скамакка
4-1-4-1
1
Лунд
24
Аньембе
5
Бюрги
5
Залетел
3
Серенсен
13
Греннинг
21
Лонвейк
8
Леманс
6
Бонде
8
Замбурек
31
Грот
21
Огбонна
6
Керер
6
Керер
21
Огбонна
6
Ковентри
4
Даунс
4
Даунс
6
Ковентри
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
8
Замбурек
14
Бергер
14
Бергер
8
Замбурек
6
Бонде
18
Торсен
18
Торсен
6
Бонде
Остались в запасе
Вест Хэм
Виборг
1
Натан Тротт
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Пьер Эква
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Пьер Эква
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Вест Хэм - Виборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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