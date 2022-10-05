Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Звезда - Велес
Звезда - Велес: обзор матча 05 октября 2022
Звезда
05.10.2022, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Велес
12'
Н. Першин (П)
53'
Д. Суконкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Звезда - Велес
90'
Вторая желтая
М. Денилханов
Замена
А. Зюзин
️️️️
С. Евсютин
78'
Замена
М. Першин
️️️️
Д. Великородный
78'
Замена
Л. Герчиков
️️️️
Д. Суконкин
68'
63'
Желтая карточка
Д. Мотовичев
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Н. Ходорченко
63'
Замена
А. Иванов
️️️️
П. Кудряшов
63'
62'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Д. Ежков
57'
Замена
И. Логуа
️️️️
П. Баранов
57'
Замена
Г. Саркисян
️️️️
А. Муталиев
57'
Замена
А. Бацуев
️️️️
Р. Мальцев
ГОЛ! 2:0!
Д. Суконкин
53'
25'
Желтая карточка
Р. Мальцев
Желтая карточка
А. Орлов
23'
13'
Желтая карточка
М. Денилханов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Першин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
90
Владимир Мухин
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
24
Андрей Орлов
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
46
Никита Першин
ОП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Дмитрий Суконкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
27
Александр Зюзин
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
4-3-2-1
90
Мухин
23
Ходорченко
63
Никитенков
5
Смирнов
22
Уткин
24
Орлов
6
Великородный
46
Першин
21
Евсютин
29
Кудряшов
7
Суконкин
4-1-3-1-1
13
Косаревский
79
Бадоев
4
Самуэль
5
Стаменкович
22
Денилханов
96
Мальцев
18
Кабахидзе
93
Мотовичев
4
Баранов
10
Муталиев
10
Ежков
21
Евсютин
27
Зюзин
27
Зюзин
21
Евсютин
7
Суконкин
68
Герчиков
68
Герчиков
7
Суконкин
23
Ходорченко
14
Салтыков
14
Салтыков
23
Ходорченко
29
Кудряшов
22
Иванов
22
Иванов
29
Кудряшов
6
Великородный
9
Першин
9
Першин
6
Великородный
96
Мальцев
95
Бацуев
95
Бацуев
96
Мальцев
10
Муталиев
99
Саркисян
99
Саркисян
10
Муталиев
4
Баранов
7
Логуа
7
Логуа
4
Баранов
10
Ежков
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Ежков
Остались в запасе
Звезда
Велес
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Звезда - Велес
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Звезда
Велес
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Звезда» – «Луки-Энергия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Звезда» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+