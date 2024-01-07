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Расписание матчей
Испания. Кубок
Унионистас де Саламанка - Вильярреал
Унионистас де Саламанка - Вильярреал: обзор матча 07 января 2024
Унионистас де Саламанка
07.01.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Вильярреал
87'
А. Планас (П)
82'
И. Акомах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унионистас де Саламанка - Вильярреал
Пенальти не реализован!
К. Фемения
ГОЛ!
А. Гомес
6:6
ГОЛ!
С. Комесанья
5:6
ГОЛ!
К. Хименес
5:5
ГОЛ!
Р. Террац
4:5
ГОЛ!
А. Серлот
4:4
ГОЛ!
М. Рамирес
4:3
ГОЛ!
М. Тригерос
3:3
Пенальти не реализован!
А. Планас
ГОЛ!
Ф. Коклен
3:2
ГОЛ!
Э. Руис
3:1
Пенальти не реализован!
А. Морено
ГОЛ!
Э. Неспрал
2:1
ГОЛ!
Ж. Морено
1:1
ГОЛ!
Р. Майор
1:0
Замена
М. Рамирес
️️️️
Х. Растройо
119'
Замена
️️️️
Ж. Тур
119'
111'
Замена
️️️️
И. Акомах
108'
Желтая карточка
Ф. Коклен
106'
Замена
К. Фемения
️️️️
А. Альтимира
100'
Желтая карточка
Р. Террац
91'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Морено
Замена
Ж. Тур
️️️️
Х. Вильяр
91'
Замена
А. Гомес
️️️️
Э. Неспрал
91'
Замена
Х. Рохо
️️️️
Э. Хименес
91'
89'
Желтая карточка
А. Серлот
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Планас
87'
86'
Желтая карточка
С. Комесанья
Замена
А. Планас
️️️️
М. Лосада
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
И. Акомах
Пас отдал
Ж. Морено
73'
Желтая карточка
Х. Куэнка
69'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Байи
69'
Замена
Р. Террац
️️️️
А. Баэна
69'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
Э. Хименес
62'
Замена
️️️️
Х. Серрано
59'
Замена
Х. Растройо
️️️️
Слави
59'
Замена
Э. Руис
️️️️
С. Камус
46'
14'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
С. Камус
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унионистас де Саламанка
1
Иван Мартинес
ВР
22
Карлос Хименес
ЦЗ
4
Рамиро Майор
ЦЗ
15
Экайц Хименес
ЦЗ
8
Хави Вильяр
ЦП
8
Эктор Неспрал
ЦП
23
Хуан Серрано
АП
7
Марио Лосада
ЦФ
2
Серхио Камус
ЦФ
27
Слави
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
(К)
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Унионистас де Саламанка
13
Пабло Качаррон
ВР
5
Эрик Руис
ЦЗ
3
Хон Рохо
ЦЗ
7
Хорхе Растройо
ЛВ
16
Адриан Гомес
ЦП
20
Жорди Тур
ЦП
10
Ману Рамирес
ЦП
25
Пабло Лопес
ЦП
14
Альфред Планас
ЦФ
24
Уго Де Бустос
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-1-3
1
Мартинес
22
Хименес
4
Майор
15
Хименес
8
Вильяр
8
Неспрал
23
Серрано
27
Слави
2
Камус
7
Лосада
4-2-2-2
25
Рейна
2
Альтимира
3
Байи
4
Куэнка
5
Морено
14
Комесанья
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
25
Моралес
7
Морено
8
Неспрал
16
Гомес
16
Гомес
8
Неспрал
27
Слави
7
Растройо
7
Растройо
27
Слави
2
Камус
5
Руис
5
Руис
2
Камус
15
Хименес
3
Рохо
3
Рохо
15
Хименес
8
Вильяр
20
Тур
20
Тур
8
Вильяр
Растройо
10
Рамирес
10
Рамирес
Растройо
7
Лосада
14
Планас
14
Планас
7
Лосада
2
Альтимира
2
Фемения
2
Фемения
2
Альтимира
3
Байи
13
Коклен
13
Коклен
3
Байи
10
Баэна
11
Террац
11
Террац
10
Баэна
5
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
5
Морено
25
Моралес
9
Серлот
9
Серлот
25
Моралес
Остались в запасе
Унионистас де Саламанка
Вильярреал
13
Пабло Качаррон
ВР
25
Пабло Лопес
ЦП
24
Уго Де Бустос
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Пабло Качаррон
ВР
25
Пабло Лопес
ЦП
24
Уго Де Бустос
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Унионистас де Саламанка - Вильярреал
2
6
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
3
7
Нарушения
17
14
Офсайды
0
1
Количество передач
297
416
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 2 раунд
Унионистас де Саламанка
2 : 3
04.12.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
0 : 4
30.10.2024
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Унионистас де Саламанка
1 : 3
18.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 0
06.12.2023
Спортинг
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
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