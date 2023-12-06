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Испания. Кубок
Унионистас де Саламанка - Спортинг
Унионистас де Саламанка - Спортинг: обзор матча 06 декабря 2023
Унионистас де Саламанка
06.12.2023, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Спортинг
7'
А. Планас
53'
С. Камус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унионистас де Саламанка - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
П. Инсуа
90'
+1
Желтая карточка
E. Lozano
73'
Замена
Х. Отеро
️️️️
Х. Хассан
Замена
️️️️
Слави
64'
Замена
️️️️
А. Планас
64'
56'
Замена
Г. Кампос
️️️️
J. Carillo Rodriguez
ГОЛ! 2:0!
С. Камус
53'
Желтая карточка
С. Камус
48'
46'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Н. Мартин
Замена
А. Гомес
️️️️
Ж. Тур
46'
Замена
Э. Руис
️️️️
Р. Майор
46'
29'
Замена
E. Lozano
️️️️
I. Jeraldino
15'
Желтая карточка
J. Carillo Rodriguez
ГОЛ! 1:0!
А. Планас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унионистас де Саламанка
1
Иван Мартинес
ВР
3
Хон Рохо
ЦЗ
4
Рамиро Майор
ЦЗ
8
Эктор Неспрал
ЦП
20
Жорди Тур
ЦП
27
Слави
ЦФ
14
Альфред Планас
ЦФ
2
Серхио Камус
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Унионистас де Саламанка
13
Пабло Качаррон
ВР
5
Эрик Руис
ЦЗ
15
Экайц Хименес
ЦЗ
16
Адриан Гомес
ЦП
10
Ману Рамирес
ЦП
7
Марио Лосада
ЦФ
Спортинг
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
36
Pablo Díez
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
20
Esteban Lozano
ЦФ
2-2-3
1
Мартинес
3
Рохо
4
Майор
8
Неспрал
20
Тур
2
Камус
14
Планас
27
Слави
2-3-1-3
13
Жоэль
44
Инсуа
2
6
Мартин
40
Варан
33
23
Хассан
20
21
Вильяльба
3
20
Тур
16
Гомес
16
Гомес
20
Тур
4
Майор
5
Руис
5
Руис
4
Майор
15
Хименес
15
Хименес
33
7
Кампос
7
Кампос
33
23
Хассан
19
Отеро
19
Отеро
23
Хассан
6
Мартин
32
Джурджевич
32
Джурджевич
6
Мартин
20
20
20
20
Остались в запасе
Унионистас де Саламанка
Спортинг
13
Пабло Качаррон
ВР
10
Ману Рамирес
ЦП
7
Марио Лосада
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
36
Pablo Díez
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Пабло Качаррон
ВР
10
Ману Рамирес
ЦП
7
Марио Лосада
ЦФ
Остались в запасе
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
36
Pablo Díez
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Унионистас де Саламанка - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 2 раунд
Унионистас де Саламанка
2 : 3
04.12.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
0 : 4
30.10.2024
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Унионистас де Саламанка
1 : 3
18.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 0
06.12.2023
Спортинг
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
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