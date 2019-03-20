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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Уэльс - Тринидад и Тобаго
Уэльс - Тринидад и Тобаго: обзор матча 20 марта 2019
Уэльс
20.03.2019, среда, 22:45
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уэльс - Тринидад и Тобаго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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