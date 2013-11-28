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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тромсе - Тоттенхэм
Тромсе - Тоттенхэм: обзор матча 28 ноября 2013
Тромсе
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
63'
А. Чаушевич (АГ)
76'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Тоттенхэм
Желтая карточка
Я. Фойе
90'
78'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
Х. Хельмке
️️️️
Т. Бендиксен
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Г. Сигурдссон
72'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Н. Шадли
71'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Э. Фрайерс
Замена
Р. Эспейор
️️️️
М. Мольдскред
71'
Замена
Х. Норбюэ
️️️️
В. Францен
68'
63'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Чаушевич
56'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
55'
Желтая карточка
Э. Капу
51'
Желтая карточка
М. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
27
Бенни Лекстрём
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЛЗ
6
Аднан Чаушевич
ЦЗ
3
Ярослав Фойе
ЦЗ
19
Вильям Францен
ПЗ
10
Томас Драге
ЛП
38
Магнус Андерсен
ЦП
8
Томас Бендиксен
ЦП
17
Реми Йохансен
ПП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Тромсе
12
Фредрик Баккелунд
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
14
Ханс Норбюэ
ПЗ
20
Матиас Йонсен
ЦП
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
28
Хендрик Хельмке
ЦП
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Тоттенхэм
31
Джордан Арчер
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
47
Кенни МакЭвой
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
41
Шакил Култхерст
ЦФ
4-4-2
27
Лекстрём
24
Кристиансен
6
Чаушевич
3
Фойе
19
Францен
10
Драге
38
Андерсен
8
Бендиксен
17
Йохансен
5
Мольдскред
13
Ондрашек
4-1-2-2-1
24
Фридель
26
Ноутон
20
Доусон
3
Фрайерс
21
Кирикеш
6
Капу
8
Дембеле
89
Шадли
25
Таунсенд
10
Сигурдссон
9
Сольдадо
19
Францен
14
Норбюэ
14
Норбюэ
19
Францен
8
Бендиксен
28
Хельмке
28
Хельмке
8
Бендиксен
5
Мольдскред
11
Эспейор
11
Эспейор
5
Мольдскред
3
Фрайерс
14
Вертонген
14
Вертонген
3
Фрайерс
89
Шадли
90
Холтби
90
Холтби
89
Шадли
10
Сигурдссон
9
Ламела
9
Ламела
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Тромсе
Тоттенхэм
20
Матиас Йонсен
ЦП
12
Фредрик Баккелунд
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
47
Кенни МакЭвой
ЦП
41
Шакил Култхерст
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
20
Матиас Йонсен
ЦП
12
Фредрик Баккелунд
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
Остались в запасе
47
Кенни МакЭвой
ЦП
41
Шакил Култхерст
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Тромсе - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Алфхейм
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