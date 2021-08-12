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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Виктория - ТНС
Виктория - ТНС: обзор матча 12 августа 2021
Виктория
12.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 4
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
ТНС
56'
П. Буха
85'
Т. Хоры
90+1'
J. David Beauguel
4'
Л. Роблес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Виктория - ТНС
ГОЛ!
М. Кацер
4:1
ГОЛ!
Д. Рэдмонд
3:1
ГОЛ!
Т. Хоры
3:0
Пенальти не реализован!
Л. Смит
ГОЛ!
П. Буха
2:0
Пенальти не реализован!
К. Мэрриот
ГОЛ!
J. David Beauguel
1:0
Замена
М. Кацер
️️️️
А. Ба Луа
113'
108'
Замена
Б. Кларк
️️️️
J. Routledge
ГОЛ! 3:1!
J. David Beauguel
Пас отдал
Ж. Каямба
90'
+1
89'
Замена
A. Baker
️️️️
Л. Роблес
ГОЛ! 2:1!
Т. Хоры
Пас отдал
Д. Яношек
85'
83'
Желтая карточка
D. Ebbe
80'
Замена
D. Ebbe
️️️️
Д. МакМанус
Замена
А. Чермак
️️️️
П. Шулц
78'
Замена
Š. Falta
️️️️
М. Гавел
68'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
М. Хибс
68'
65'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
A. Cieslewicz
62'
Желтая карточка
J. Routledge
ГОЛ! 1:1!
П. Буха
Пас отдал
Т. Хоры
56'
49'
Желтая карточка
Д. Рэдмонд
44'
Желтая карточка
P. Harrison
Замена
Д. Яношек
️️️️
М. Н'Диайе
30'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Д. Москера
30'
Желтая карточка
М. Н'Диайе
26'
Желтая карточка
А. Ба Луа
19'
Желтая карточка
Д. Москера
5'
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Роблес
Пас отдал
B. Hudson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
ТНС
21
Лео Смит
ЦФ
18
Луис Роблес
ЦФ
22
Дэнни Дэвис
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
23
Крис Мэрриот
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
1
Paul Harrison
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
34
Ondrej Mrozek
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
25
Филип Каша
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
ТНС
31
Morgan Daykin
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
0
L. Rees
ЦФ
17
Джордан Уильямс
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
8
Райан Броббел
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
1
Коннор Робертс
ЦФ
4-3-1-3
24
Гавел
14
Брабец
11
Хибс
4
Перница
99
Н'Диайе
20
Буха
10
Шулц
8
Москера
50
Ба Луа
16
9
5
4
12
1
9
МакМанус
0
24
Гавел
20
20
24
Гавел
99
Н'Диайе
39
Яношек
39
Яношек
99
Н'Диайе
10
Шулц
47
Чермак
47
Чермак
10
Шулц
8
Москера
25
Хоры
25
Хоры
8
Москера
11
Хибс
11
Каямба
11
Каямба
11
Хибс
50
Ба Луа
66
Кацер
66
Кацер
50
Ба Луа
11
17
Уильямс
17
Уильямс
11
9
МакМанус
7
7
9
МакМанус
0
19
Кларк
19
Кларк
0
18
Роблес
21
21
18
Роблес
Остались в запасе
Виктория
ТНС
13
Марьян Тврдон
ВР
34
Ondrej Mrozek
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
12
L. Matejka
ЦФ
25
Филип Каша
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
31
Morgan Daykin
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
0
L. Rees
ЦФ
8
Райан Броббел
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
1
Коннор Робертс
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
34
Ondrej Mrozek
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
12
L. Matejka
ЦФ
25
Филип Каша
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
Остались в запасе
31
Morgan Daykin
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
0
L. Rees
ЦФ
8
Райан Броббел
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
1
Коннор Робертс
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Виктория - ТНС
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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