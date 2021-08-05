Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ТНС - Виктория
ТНС - Виктория: обзор матча 05 августа 2021
ТНС
05.08.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
4 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Виктория
19'
B. Hudson
30'
Д. МакМанус (П)
54'
Д. МакМанус (П)
76'
Д. МакМанус
89'
J. David Beauguel
90+5'
А. Ба Луа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ТНС - Виктория
90'
+5
ГОЛ! 4:2!
А. Ба Луа
90'
Желтая карточка
J. David Beauguel
89'
ГОЛ! 4:1!
J. David Beauguel
Пас отдал
Т. Хоры
Замена
Б. Кларк
️️️️
Д. Рэдмонд
83'
80'
Замена
Т. Хоры
️️️️
М. Хибс
Замена
A. Baker
️️️️
Д. Дэвис
79'
ГОЛ! 4:0!
Д. МакМанус
76'
75'
Замена
Д. Яношек
️️️️
П. Буха
Замена
Д. Уильямс
️️️️
A. Cieslewicz
72'
66'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
Желтая карточка
Д. Рэдмонд
59'
56'
Желтая карточка
М. Н'Диайе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. МакМанус
54'
53'
Желтая карточка
Я. Брабец
46'
Замена
Д. Москера
️️️️
М. Кацер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. МакМанус
30'
ГОЛ! 1:0!
B. Hudson
Пас отдал
Л. Смит
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
9
Деклан МакМанус
ЦФ
1
Paul Harrison
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
23
Крис Мэрриот
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
22
Дэнни Дэвис
ЦФ
18
Луис Роблес
ЦФ
21
Лео Смит
ЦФ
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
ТНС
31
Morgan Daykin
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
1
Коннор Робертс
ЦФ
0
L. Rees
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
8
Райан Броббел
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
17
Джордан Уильямс
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
39
Доминик Яношек
ЦП
18
Kozeluh Josef
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
5
10
Рэдмонд
21
Смит
18
Роблес
22
Дэвис
11
4-3-4
2
Гейда
14
Брабец
11
Хибс
14
Ржезник
99
Н'Диайе
20
Буха
10
Шулц
66
Кацер
11
Каямба
16
9
22
Дэвис
21
21
22
Дэвис
10
Рэдмонд
19
Кларк
19
Кларк
10
Рэдмонд
11
17
Уильямс
17
Уильямс
11
66
Кацер
8
Москера
8
Москера
66
Кацер
20
Буха
39
Яношек
39
Яношек
20
Буха
11
Хибс
25
Хоры
25
Хоры
11
Хибс
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
Остались в запасе
ТНС
Виктория
31
Morgan Daykin
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
1
Коннор Робертс
ЦФ
0
L. Rees
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
8
Райан Броббел
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
31
Morgan Daykin
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
1
Коннор Робертс
ЦФ
0
L. Rees
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
8
Райан Броббел
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча ТНС - Виктория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Парк Холл Стэдиум
Новости команд
Все
ТНС
Виктория
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
ТНС – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
УЕФА ошибся в фамилии игрока в матче Лиги конференций и назвал его «Маканус»
2024.10.05 14:48
1
«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+