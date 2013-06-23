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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Уругвай - Таити
Уругвай - Таити: обзор матча 23 июня 2013
Уругвай
23.06.2013, воскресенье, 23:00
Кубок Конфедераций, группа B, 3 тур
8 : 0
Завершен
Таити
2'
А. Эрнандес
25'
А. Эрнандес
28'
Д. Перес
45'
А. Эрнандес
62'
Н. Лодейро
67'
А. Эрнандес (П)
82'
Л. Суарес
90'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Таити
ГОЛ! 8:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Эрнандес
90'
87'
Замена
Й. Тихони
️️️️
С. Хнаниине
Желтая карточка
В. Гаргано
84'
ГОЛ! 7:0!
Л. Суарес
82'
71'
Замена
С. Атани
️️️️
Л. Техау
Замена
Л. Суарес
️️️️
Г. Рамирес
69'
ГОЛ с пенальти! 6:0!
А. Эрнандес
67'
66'
Желтая карточка
С. Чонг Хуе
ГОЛ! 5:0!
Н. Лодейро
Пас отдал
В. Гаргано
62'
59'
Вторая желтая
Т. Людивион
53'
Замена
Э. Лемаир
️️️️
Р. Айтамай
Вторая желтая
А. Скотти
51'
Пенальти не реализован!
А. Скотти
50'
49'
Желтая карточка
Н. Вальяр
ГОЛ! 4:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
В. Гаргано
45'
Желтая карточка
А. Скотти
42'
ГОЛ! 3:0!
Д. Перес
28'
ГОЛ! 2:0!
А. Эрнандес
25'
8'
Желтая карточка
Т. Людивион
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
А. Скотти
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Таити
22
Жилберт Мериэль
ВР
10
Николас Вальяр
ЦЗ
4
Техеварии Людивион
ЦЗ
19
Винсент Симон
ЦЗ
17
Джонатан Техау
ЦП
16
Рикки Айтамай
ЦП
15
Лоренцо Техау
ЦП
6
Генри Кароин
ЦП
21
Самуэль Хнаниине
ЦФ
13
Стиви Чонг Хуе
ЦФ
3
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Эдди Этаэта
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Таити
23
Хавьер Самин
ВР
1
Микаэль Роше
ВР
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
8
Стефане Фаатиарау
ЦЗ
20
Янник Веро
ЦЗ
12
Эдсон Лемаир
ЦЗ
7
Хеймано Буребаре
ЦП
11
Стэнли Атани
ЦП
14
Раинуи Ароита
ЦП
2
Алвин Техау
ЦП
18
Йоханн Тихони
ЦФ
9
Теаонуи Техау
ЦФ
2-5-2-1
23
Силва
6
Перейра
19
Коатес
7
Лодейро
5
Гаргано
8
Эгурен
13
Агиррегарай
15
Перес
19
Скотти
10
Рамирес
8
Эрнандес
3-4-3
22
Мериэль
10
Вальяр
4
Людивион
19
Симон
16
Айтамай
15
Техау
6
Кароин
17
Техау
3
Ваируа
13
Чонг Хуе
21
Хнаниине
10
Рамирес
9
Суарес
9
Суарес
10
Рамирес
21
Хнаниине
18
Тихони
18
Тихони
21
Хнаниине
16
Айтамай
12
Лемаир
12
Лемаир
16
Айтамай
15
Техау
11
Атани
11
Атани
15
Техау
Остались в запасе
Уругвай
Таити
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
8
Стефане Фаатиарау
ЦЗ
20
Янник Веро
ЦЗ
7
Хеймано Буребаре
ЦП
14
Раинуи Ароита
ЦП
2
Алвин Техау
ЦП
9
Теаонуи Техау
ЦФ
23
Хавьер Самин
ВР
1
Микаэль Роше
ВР
Главный тренер
Эдди Этаэта
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Остались в запасе
5
Таматоа Вагеманн
ЦЗ
8
Стефане Фаатиарау
ЦЗ
20
Янник Веро
ЦЗ
7
Хеймано Буребаре
ЦП
14
Раинуи Ароита
ЦП
2
Алвин Техау
ЦП
9
Теаонуи Техау
ЦФ
23
Хавьер Самин
ВР
1
Микаэль Роше
ВР
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Эдди Этаэта
Статистика матча Уругвай - Таити
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Таити
Товарищеские матчи. Сборные
Таити
- : -
17.11.2026
Острова Кука
Товарищеские матчи. Сборные
Острова Кука
3 : 2
01.10.2026
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Таити
2 : 0
18.11.2024
Вануату
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Самоа
0 : 3
15.11.2024
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1 тур
Новая Зеландия
3 : 0
11.10.2024
Таити
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Арена Пернамбуку
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