Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Спартак-2
Волгарь - Спартак-2: обзор матча 19 марта 2022
Волгарь
19.03.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
82'
К. Косарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Спартак-2
Замена
А. Баев
️️️️
А. Носов
83'
ГОЛ! 1:0!
К. Косарев
82'
Желтая карточка
Д. Козлов
74'
63'
Замена
️️️️
Д. Маркитесов
Замена
А. Погосов
️️️️
И. Ращеня
62'
Замена
К. Косарев
️️️️
И. Стефанович
62'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
А. Бутенко
61'
48'
Желтая карточка
Н. Бакалюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
4-1-1-4
81
Смирнов
85
Морозов
69
Козлов
4
Ращеня
4
Локтионов
7
Павлишин
10
Симонян
11
Носов
23
Стефанович
17
Лесников
13
Бутенко
3-1-2-3-1
1
Акмурзин
65
Толстопятов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
22
Бакалюк
17
Шитов
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
4
Ращеня
24
Погосов
24
Погосов
4
Ращеня
11
Носов
21
Баев
21
Баев
11
Носов
13
Бутенко
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
13
Бутенко
23
Стефанович
22
Косарев
22
Косарев
23
Стефанович
Остались в запасе
Волгарь
Спартак-2
56
Виктор Демьянов
ОП
6
Никита Печенкин
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
6
Никита Печенкин
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ВР
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Волгарь - Спартак-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Спартак-2
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
Вчера, 11:06
9
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
Вчера, 11:06
9
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+