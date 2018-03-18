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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиган Атлетик - Саутгемптон
Уиган Атлетик - Саутгемптон: обзор матча 18 марта 2018
Уиган Атлетик
18.03.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
62'
П. Хейбьерг
90+1'
С. Соареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиган Атлетик - Саутгемптон
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Соареш
Желтая карточка
Д. Берн
72'
62'
ГОЛ! 0:1!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
20
Каллум Элдер
ЦП
8
Макс Пауэр
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Уиган Атлетик
4
Алекс Брюс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
2-3-1-1
28
Уолтон
33
Берн
14
Бирн
20
Элдер
8
Пауэр
8
Морси
24
Якобс
28
Григг
4-1-1-2-2
29
МакКарти
21
Соареш
29
Худт
5
Стивенс
5
Бертранд
99
Лемина
23
Хейбьерг
17
Буфал
10
Тадич
11
Габбиадини
9
Каррийо
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Саутгемптон
4
Алекс Брюс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
4
Алекс Брюс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Уиган Атлетик - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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