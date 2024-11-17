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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Сочи
Тюмень - Сочи: обзор матча 17 ноября 2024
Тюмень
17.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
90+5'
Р. Барт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Сочи
90'
+14
Красная карточка
К. Суслов
90'
+13
Желтая карточка
М. Крамарич
Желтая карточка
А. Бем
90'
+13
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Р. Барт
Желтая карточка
О. Кенфак
90'
+4
Вторая желтая
Д. Карпов
90'
+1
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
86'
76'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
П. Мелешин
75'
Замена
Р. Барт
️️️️
Р. Магаль
Замена
О. Кенфак
️️️️
А. Кулишев
75'
Замена
И. Мокаев
️️️️
С. Поройков
75'
62'
Замена
К. Заика
️️️️
К. Никитин
Желтая карточка
М. Петров
59'
Желтая карточка
А. Коротаев
56'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Марьянов
55'
Желтая карточка
Д. Карпов
52'
Желтая карточка
С. Поройков
29'
15'
Желтая карточка
Р. Магаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гошев
34
Храмцов
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
2
Поройков
4
Кленкин
32
Кулишев
70
Марьянов
11
Карпов
24
Коротаев
4-2-2-2
33
Карабашев
28
Магаль
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
11
Мелешин
77
Писарский
2
Поройков
90
Мокаев
90
Мокаев
2
Поройков
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
32
Кулишев
14
Кенфак
14
Кенфак
32
Кулишев
29
Никитин
27
Заика
27
Заика
29
Никитин
28
Магаль
59
Барт
59
Барт
28
Магаль
11
Мелешин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Мелешин
Остались в запасе
Тюмень
Сочи
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Тюмень - Сочи
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
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